Fujinon XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro, obiettivo XF per le fotocamere FUJIFILM Serie X

La linea degli obiettivi XF per le fotocamere FUJIFILM Serie X si espande con l’obiettivo FUJINON XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro, un medio tele macro con ingrandimento 1.0x. Grazie al suo design leggero e al potente stabilizzatore d’immagine, il nuovo obiettivo è l’ideale per scatti a mano libera con le fotocamere mirrorless FUJIFILM Serie X.

Obiettivo FUJINON XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro

La linea degli obiettivi XF per le fotocamere FUJIFILM Serie X si espande grazie all’annuncio dell’obiettivo FUJINONXF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro, un medio tele macro con ingrandimento 1.0x. Grazie alla sua leggerezza e al potente stabilizzatore d’immagine, il nuovo obiettivo è l’ideale per scatti a mano libera con le fotocamere mirrorless FUJIFILM Serie X.

FUJINON XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro si aggiunge alla linea delle ottiche intercambiabili Serie X famose per la loro straordinaria qualità dell’immagine. L’obiettivo offre una lunghezza focale equivalente a 122 mm (nel formato 35mm), una luminosità massima pari a F2.8 e un fattore d’ingrandimento di 1.0x. Grazie all’elevata risoluzione nel punto di messa a fuoco e allo straordinario effetto bokeh, questo obiettivo è ideale per la fotografia naturalistica e se utilizzato con l’esclusiva Simulazione Pellicola Velvia di Fujifilm, offre immagini close-up davvero straordinarie.

FUJINON XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro è un obiettivo medio tele macro che garantisce i migliori risultati con l’esclusivo sensore X-TRANS CMOS di Fujifilm. Con una costruzione ottica che prevede 16 elementi in 12 gruppi, inclusa una lente asferica, una lente Super ED e tre lenti ED, insieme a un sistema Floating Focus System1, quest’ottica è in grado di ottenere fotografie macro di elevata qualità anche con riprese non troppo ravvicinate.

Grazie al sistema Optical Image Stabilizer (sistema di stabilizzazione dell’immagine), che elimina che elimina i movimenti di vibrazione, l’obiettivo supporta le riprese a mano libera. Dotato di motori lineari, offre anche un rapido e silenzioso sistema di Auto Focus (messa a fuoco automatica). Il design esterno è elegante e robusto; trasmette una sensazione di grande qualità. Le ghiere di apertura e di messa a fuoco sono state progettate per essere piacevoli e facili da usare. L’obiettivo è resistente alle intemperie e agli agenti atmosferici e può funzionare con temperature fino a -10 °C, risultando quindi adatto per un’ampia gamma di condizioni di scatto all’aria aperta. Un rivestimento al fluoro applicato sull’elemento anteriore dell’obiettivo respinge acqua e sporcizia, migliorando ulteriormente la resistenza dell’obiettivo.

Scheda dell’obbiettivo FUJINON XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro

Elevato potere risolvente e fantastico effetto bokeh

È stata adottata una struttura ottica costituita da 16 elementi in 12 gruppi, tra cui una lente asferica, una lente Super ED e tre lenti ED. Le aberrazioni cromatiche vengono eliminate mettendo le lente ED in una posizione ben equilibrata e le aberrazioni sferiche vengono soppresse grazie alla lente asferica, garantendo un’elevata risoluzione ottica.

Straordinarie immagini macro grazie al nuovo sistema AF

Il sistema Floating Focus System divide i gruppi di lenti in “Front Focus Group” (gruppo lenti frontali) e “Rear Focus Group” (gruppo lenti posteriori) e li gestisce con elevata precisione in funzione della distanza di ripresa. Questo sistema garantisce elevata risoluzione nelle riprese macro, dove le aberrazioni diventano facilmente visibili.

Un nuovo “Ball Slide System” (sistema di scorrimento a sfera) controlla il movimento delle lenti utilizzando sfere di ceramica lungo le guide di scorrimento. Questo sistema consente di ottenere un’elevata qualità d’immagine, dal centro ai bordi, mantenendo la massima precisione ed eliminando qualsiasi inclinazione dei due gruppi di messa fuoco.

I gruppi di messa a fuoco si spostano all’interno del corpo obiettivo, quindi la sua lunghezza non cambia. Non ci si deve dunque preoccupare di toccare accidentalmente l’oggetto che si sta riprendendo.

OIS (Optical Image Stabilization) elimina il “mosso”

L’obiettivo adotta il sistema di stabilizzazione ottico dell’immagine OIS (Optical Image Stabilization) per eliminare il “mosso” che può avere un impatto maggiore nelle riprese macro. Il “mosso” angolare e quello di scorrimento è eliminato impiegando un sensore giroscopico e un sensore di accelerazione di elevata precisione che consente di stabilizzare le immagini fino a 5 stop (linee guida CIPA).

AF rapido e silenzioso

Le lenti di messa fuoco sono azionate da motori lineari veloci e silenziosi e garantiscono un autofocus molto efficiente in termini di rapidità e silenziosità.

Resistente agli agenti atmosferici e alla polvere, operativo con temperature fino a -10°C e dotato di rivestimento al fluoro

L’obiettivo è sigillato in 11 zone per resistere a intemperie e polvere, ciò consente il suo impiego all’esterno in ogni condizione ambientale.

Il rivestimento al fluoro, applicato agli elementi frontali, è idrorepellente, meno soggetto a macchie e di facile pulizia.

Compatibile con il Teleconverter 1.4x e 2.0x

L’obiettivo è compatibile con il Teleconverter 1.4x (XF1.4X TC WR) e il Teleconverter 2.0x (XF2X TC WR), può quindi essere utilizzato come teleobiettivo macro.

Con Teleconverter 1.4x: 112mmF4 (equivalente alla focale di 171mm nel formato 35mm)

Con Teleconverter 2.0x: 160mmF5.6 (equivalente alla focale 244mm nel formato 35mm)

Supporto

Per la piena compatibilità con il sistema AF su questo obiettivo, i seguenti corpi macchina della Serie X richiedono un aggiornamento del firmware, che dovrebbe essere rilasciato a novembre 2017. Fare riferimento al sito Web di Fujiflm per verificare la vostra versione del firmware e gli aggiornamenti necessari.

Modelli: X-Pro1/X-E1/X-M1/X-A1/X-A2/X-E2/X-E2S/X-T1/X-T10/X-A3/X-A10

Prezzo e disponibilità dell’obiettivo FUJINON XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro

Disponibile da novembre 2017 al prezzo indicativo e suggerito al pubblico di 1.349,99 euro Iva inclusa.