Canon EOS M100 mirrorless: prezzo e caratteristiche

Ideale da portare sempre con sé, la compattezza e il design elegante della fotocamera di Canon EOS M100 permettono all’utente di catturare attimi della vita di tutti i giorni e storie preziose.

Canon EOS M100

Canon Europa, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, presenta la nuova fotocamera EOS M100. Questa compatta ed elegante fotocamera mirrorless EOS fornirà un’incredibile qualità dell’immagine. I filtri creativi e la connettività wireless consentono di scattare foto di eccellente qualità e caricarle sui social media in pochissimi secondi.

Caratteristiche della Canon EOS M100

EOS M100 è la fotocamera ideale per esprimere la propria creatività e rendere unici gli scatti. Sarà facilissimo imparare ad utilizzare questa nuova mirrorless grazie all’intuitivo touchscreen e ai filtri creativi, passare rapidamente dal proprio smartphone a questa fotocamera sarà davvero semplice. Le informazioni visualizzate direttamente sullo schermo consentono di modificarne le impostazioni con la massima semplicità. In questo modo, che si voglia sfocare lo sfondo o dare luce più al soggetto, con EOS M100 sarà possibile creare immagini creative e di qualità da conservare per sempre.

In caso di vlogging o selfie, il pratico schermo inclinabile e la modalità selfie dedicata consentono di ottenere immediatamente lo scatto perfetto. La modalità “Smooth Skin”, disponibile con cinque livelli diversi, dà maggiore luminosità alle foto, che si tratti di un selfie o di uno scatto con gli amici.

Nonostante le dimensioni compatte di EOS M100, il fotografo beneficerà di tecnologie di ultima generazione, già presenti nelle fotocamere professionali Canon. La rapida accensione della fotocamera consente di catturare ogni momento degno di esser immortalato. La qualità dell’immagine non sarà mai un compromesso con EOS M100. Questa fotocamera catturerà immagini vivide e nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Scattare foto nitide e video di qualità non sarà più una sfida, anche in movimento.

Le semplici istruzioni visualizzate sullo schermo di EOS M100 aiuteranno l’utente a padroneggiare le varie modalità di scatto e a capire le impostazioni utili per dare vita alle proprie fotografie. L’intuitivo touchscreen e i relativi comandi, proprio come uno smartphone, ne facilitano ulteriormente l’utilizzo. È possibile visualizzare gli scatti e persino ingrandire o ridurre la loro visualizzazione in modalità di riproduzione, il tutto con un semplice tocco.

Disponibile in nero, bianco e grigio, con custodie in nove tonalità diverse, sarà possibile scegliere la fotocamera in base al proprio gusto personale. Che si preferisca un nero raffinato o un’allegra tonalità azzurra, sarà possibile scegliere e abbinare le custodie per uno stile sempre alla moda. Sarà inoltre possibile aggiungere un cinturino per portare il dispositivo a tracolla per un uso pratico e sicuro. Con un’ampia gamma di custodie e cinturini, l’utente potrà scegliere il look perfetto per lui/lei.

Caricare le immagini su Instagram e Facebook è un’esperienza davvero semplice, grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth. Quando la fotocamera è connesso tramite Wi-Fi, sarà possibile trasferire le immagini direttamente al proprio smartphone tramite l’app Canon Camera Connect, senza necessità di toccare la fotocamera, e salvare tutte le foto e video su cloud, così l’utente non si dovrà preoccupare di perdere i suoi ricordi più cari.

Adatta per tutte le esigenze

EOS M100 è compatibile con tutte le ottiche Canon EF-M, scegli le lenti a seconda del tipo di scatto. Che si voglia immortalare paesaggi o primi piani, è possibile scegliere l’obiettivo migliore per le proprie necessità. Proprio come la fotocamera, gli obiettivi della gamma EOS M sono piccoli e leggeri, per poter essere facilmente portati con sé. Grazie a un adattatore è inoltre possibile utilizzare qualsiasi altra ottica della linea EF ed EF-S, per cambiare rapidamente obiettivo a seconda delle esigenze.

Questa fotocamera elegante e di elevata qualità permette di catturare nuove storie in modo eccezionale. Nello scattare fotografie, i filtri creativi e la qualità delle immagini EOS M100 trasformano ogni scatto in un’immagine perfetta, adatta ai tuoi post su Instagram. Con questo fotocamera mirrorless sarà possibile catturare bellissimi ricordi in alta definizione per poterli conservare e condividere con amici e parenti. Compatta e leggera, è la soluzione ideale per catture nuove storie in ogni occasione.

Prezzo della Canon EOS M100

EOS M100 sarà disponibile ad ottobre al prezzo suggerito di € 619,99 iva inclusa in kit con obiettivo EF-M 15-45 mm.