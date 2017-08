“La Notte della Taranta” di Melpignano (LE) sabato 26 agosto si accende di suoni, ritmi e atmosfere che prendono vita attraverso le immagini per immortalare i momenti più significativi. Le storie sono ovunque e La Notte della Taranta è un’occasione unica, ricca di stimoli e colori per raccontare la propria esperienza: Live for the story.

Canon firmwareCanon firmware

Il Festival salentino è tra le più importanti manifestazioni di cultura popolare in Europa e in vent’anni si è reso protagonista di una crescita straordinaria per dimensioni, affluenza e prestigio. Anche per quest’anno Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, rinnova il sodalizio con la Fondazione “La Notte della Taranta” confermando il proprio sostegno in qualità di Digital Imaging Partner mettendo a disposizione la più avanzata e innovativa tecnologia di videosorveglianza per supportare al meglio la sinergia tra questura, prefettura, vigili del fuoco, 118 e Croce Rossa ed assicurare ai partecipanti il massimo divertimento in totale sicurezza. Oltre a ciò regalerà agli appassionati del festival la possibilità di portare con sé il ricordo della “pizzica” salentina: la qualità delle immagini è garantita dalle nuove macchine fotografiche Canon EOS 800D e EOS 77D che i promoter utilizzeranno tra il pubblico per scattare fotografie.

“Siamo molto orgogliosi di essere partner di questa straordinaria manifestazione di valore artistico e culturale a livello internazionale. Si tratta di una scelta ancora più carica di significato grazie al progetto IoX, Imaging of Italian Xcellence, l’iniziativa con cui Canon da qualche anno sostiene le eccellenze italiane nelle loro diverse forme ed espressioni. Canon, attraverso la propria tecnologia e il supporto di partner come Axis e Milestone è in prima linea per garantire la sicurezza di un evento con centinaia di migliaia di partecipanti, fornendo un sofisticato sistema di videosorveglianza studiato e costruito ad hoc sulle esigenze della Fondazione”, ha commentato Massimiliano Ceravolo, Professional Imaging e Consumer Marketing Director di Canon Italia.

Per coloro che desiderano avere un ricordo del Festival, nell’area allestita all’interno del backstage, Canon offre il servizio Click & Print dove è possibile realizzare lo scatto e la stampa immediata delle foto grazie alle stampanti CP Selphy e alla stampante Pixma TS8050 per le stampe in formato A4. Inoltre, il pubblico può vedere e toccare con mano le ultime novità e soluzioni di punta grazie al servizio Touch & Try e raccontare la propria storia alla Taranta attraverso un breve video o una foto targati #Liveforthestory.

A La Notte della Taranta scatena lo Storyteller che c’è in te e racconta la tua storia ancora più ricca di dettagli. Canon è al tuo fianco. Dalla gamma di fotocamere mirrorless alle reflex digitali, puoi scoprire quale sia il modello più adatto al tuo stile narrativo. Vieni a trovarci, balleremo tutti insieme!