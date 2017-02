Microsoft Forum 2017: riflettori puntati sull’Industry 4.0

L’8 marzo il MiCo FieraMilanoCity ospita una giornata di aggiornamento e confronto sulle frontiere del digitale e sulle implicazioni della Quarta Rivoluzione Industriale.

Microsoft Forum 2017

Microsoft Italia annuncia la 2° edizione del Microsoft Forum, che si terrà mercoledì 8 marzo presso il MiCo di Milano. Dopo il grande successo dell’evento che lo scorso anno ha ospitato un dialogo aperto tra oltre 2.000 aziende e partner, torna l’appuntamento con l’innovazione per riflettere sulle frontiere del digitale e fare sistema. Imprenditori, business leader e istituzioni si confronteranno sulla rivoluzione digitale e sulle prospettive dell’Industry 4.0. Accanto all’evento fisico si svilupperà un ricco palinsesto digitale fruibile dalla piattaforma www.microsoftforum.it, che permetterà di coinvolgere migliaia di persone da tutta Italia.

Durante il convegno d’apertura del mattino, oltre a Carlo Purassanta, Amministratore Delegato di Microsoft Italia, interverrà Alec Ross, uno dei maggiori esperti americani per l’innovazione e autore del bestseller “The Industries of the Future” in cui esplora le tendenze e gli sviluppi tecnologici ed economici che plasmeranno il futuro nei prossimi dieci anni. Sarà quindi un’occasione per confrontarsi sul contesto socio-economico e sulle implicazioni dei nuovi trend tecnologici. Non solo teoria però, durante la plenaria verranno presentate le esperienze di trasformazione digitale di alcune importanti realtà italiane come ATM, Dolce&Gabbana, Luxottica Group e Salvagnini, con l’obiettivo di condividere con la business community casi applicativi e best practice. E il dialogo si animerà ulteriormente durante la round table conclusiva, che coinvolgerà tra gli altri il Presidente di Confindustria Giovani Marco Gay sull’impatto dell’Industry 4.0 e l’Amministratore Delegato di ELITE, società del London Stock Exchange Group, Luca Peyrano su come contribuire da Protagonisti alla quarta rivoluzione industriale, consentendo al Paese di recuperare competitività e slancio.

“Dopo aver inaugurato la Microsoft House con il suo innovativo Microsoft Technology Center pronto ad accogliere nel corso dell’anno 10.000 professionisti di aziende, amministrazioni pubbliche e startup, siamo entusiasti di confermare il nostro impegno a diffondere un’opportuna cultura del digitale, annunciando un ulteriore appuntamento con la formazione: torna il Microsoft Forum come occasione di confronto su uno dei temi caldi che animano il Paese ovvero l’Industry 4.0”, ha dichiarato Carlo Purassanta, Amministratore Delegato di Microsoft Italia. “La tecnologia intelligente sta rivoluzionando il business e la società e trasformando il modo in cui lavoriamo e viviamo, offrendoci opportunità e sfide di cui tener conto. Microsoft crede in questa rivoluzione e si impegna per creare insieme ai propri partner e alle aziende italiane nuovi ecosistemi di intelligenza. Al Forum ci confronteremo su come cogliere questa opportunità e fare la differenza per la crescita del Paese”.

L’evento prevedrà inoltre nel corso del pomeriggio una serie di approfondimenti tematici sulle tecnologie e le soluzioni alla base della rivoluzione digitale e sui relativi impatti economici e organizzativi nei diversi settori industriali: Manufacturing, Retail e Largo Consumo, Servizi Finanziari e Assicurativi, Pubblica Amministrazione e Automotive.

Fra i teatri verticali di particolare rilievo quello dedicato alla Sicurezza, nel quale si risponderà ai principali interrogativi di chi gestisce un sistema informativo, consapevoli di come alla base di una vera trasformazione digitale debbano esserci infrastrutture e servizi sicuri, conformi alle normative e in grado di tutelare il patrimonio informativo aziendale facendosi carico della sicurezza di dati e identità.

Infine, formazione mirata su aspetti strategici per qualsiasi realtà voglia intraprendere un percorso di innovazione: come migliorare la produttività attraverso smartworking e collaborazione, come guadagnare un vantaggio competitivo intrattenendo relazionipiù efficaci con i propri clienti, come ottimizzare i processi e ripensare soluzioni e modelli di business.

Al centro del Microsoft Forum anche uno spazio esperienziale di Envisioning per toccare con mano alcune implementazioni reali della tecnologia Microsoft e scoprire alcuni tra i progetti digitali più innovativi in grado di rivoluzionare non solo il mondo industriale, ma anche la società: aziende, startup e partner interpreti di storie di trasformazione digitale in ambito smart city, e-health, fashion e retail virtuale, sport 4.0, auto connesse e smart home. Un’occasione per fare networking e comprendere le prospettive del Cloud Intelligente che sfrutta il dato come elemento chiave a supporto di una nuova produttività, nuovi processi di business e nuove modalità di interazione.

Come sempre protagonisti del Microsoft Forum saranno i Partner, che grazie alle proprie competenze verticali e all’esperienza sul territorio saranno in grado di dispensare utili consigli ai professionisti desiderosi di scoprire di più sulle nuove tecnologie e alle aziende interessate a intraprendere un percorso di trasformazione digitale. Partner principale del Forum nell’ambito della campagna Accelerate your Business è Intel. Arricchiscono inoltre l’agenda dell’evento gli altri Partner Diamond Capgemini Italia, ClusterReply, HPE, Intel,MHT ed Engineering.

L’evento si avvale anche del supporto di Agic Technology e Sitecore, Alterna, Altitudo, Avanade, Concert, EOS Solutions, KPMG, NAV-lab, PA Expertise, Progel, Pyxis,Reti, SB Soft, Var Group, Vetrya, Wind e Würth Phoenix.

Un ruolo di primo piano al Forum avrà, inoltre, l’area showcase in collaborazione con Acer, Dell EMC, Fujitsu, HP Italy, Lenovo e Samsung, che offrirà la possibilità di testare nuovi device per scoprire i vantaggi del digitale.

Ulteriori informazioni sull’agenda dell’evento ed il form per l’iscrizione online sono disponibili sul minisito dedicato: www.microsoftforum.it. Per seguire e partecipare alle conversazioni online: #MSForum2017 e #AccelerateBiz.