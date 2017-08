Groupalia acquisita da Epipoli

Epipoli, azienda leader in Italia nel mercato delle gift-card con 50 mila punti vendita convenzionati, ha acquisito il 100% di Groupalia Italia.

Groupalia

Groupalia si pone sul mercato italiano tra le aziende leader nell’ambito del social shopping ed è specializzata nella vendita di offerte per il tempo libero con sconti fino al 90% attraverso couponing e acquisto di gruppo. Oggi Groupalia è presente con strutture fisiche in oltre 20 città e conta 2 milioni di clienti, 240.000 fan su Facebook e 20.000 follower Twitter. Dalla sua nascita a oggi l’azienda ha pubblicato oltre 45.000 proposte, venduto circa 5.5 milioni di Coupon e collaborato con oltre 7.200 Partner. Andrea Gualtieri investirà in Epipoli sottoscrivendo un aumento di capitale ed entra nel Consiglio di Amministrazione del Gruppo.

Epipoli, acquistando Groupalia, diviene il primo gruppo integrato fisico-digitale nel marketing di nuova generazione. L’acquisizione è stata perfezionata con l’assistenza dello studio legale Orrick. Il fatturato aggregato delle due realtà supererà, nel 2017, i 60 milioni di euro con circa 80 addetti e con una platea complessiva di oltre 2,5 milioni di clienti.

Epipoli –fondata nel 2000 e controllata da Gaetano Giannetto, che nel 2006 ha introdotto sul mercato italiano le Gift Card – è una delle aziende internazionali di riferimento nei servizi innovativi nel mondo del prepagato e del consumer engagement. Lo scorso aprile ha vinto il Global Prepaid Award per la piattaforma Omnichannel, sviluppata in-house, su cui si fonda la propria architettura informatica che gestisce i flussi finanziari e la relazione con i consumatori anche in mobilità.

“Con questa acquisizione Epipoli estende il suo business a un nuovo settore complementare e strategico”, afferma Gaetano Giannetto, “e pone le premesse per una decisa espansione internazionali a cominciare da Spagna e Francia”.

“Epipoli è il partner strategico per l’evoluzione di Groupalia e del mercato dei coupon in Italia attraverso l’integrazione del mondo retail con il digitale”, dice Andrea Gualtieri che rimane anche Presidente di Groupalia.

CHI E’ EPIPOLI

Epipoli, fondata nel 2000, supporta le aziende nella costruzione e implementazione di programmi di marketing relazionale attraverso strumenti e tecnologie innovative avanzate. Epipoli ha introdotto le Gift Card in Italia e oggi è uno dei leading prepaid payment network in Europa e gestisce circa 250 Partner in oltre 25.000 punti vendita, di cui 5.000 della Grande Distribuzione. Il market place omni-channel di Epipoli è la soluzione più evoluta per il mercato del retailing, banche e aziende di servizi, rappresentando l’anello di congiunzione tra il mondo digitale e quello dei punti vendita fisici. Visione, Innovazione e Capacità di esecuzione sono gli elementi chiave del successo di Epipoli e i numerosi premi internazionali ricevuti sono la chiara evidenza della leadership dell’azienda.

CHI E’ GROUPALIA ITALIA

Groupalia, tra le principali realtà nell’ambito del social shopping – la modalità di vendita online basata sulla filosofia dell’acquisto di gruppo e del couponing, è una azienda specializzata nella vendita di offerte per il tempo libero con sconti fino al 90%. E’ presente in oltre 20 città e conta 4 milioni di Clienti, 240.000 fan su Facebook e 20.000 follower Twitter. Dalla sua nascita a oggi l’azienda ha pubblicato oltre 45.000 Proposte, venduto circa 5.5 milioni di Coupon e collaborato con oltre 7.200 Partner. L’azienda, oggi italiana al 100%, nasce in Spagna all’inizio del 2010. In Italia si sviluppa sotto la guida del Country Manager Andrea Gualtieri che porta l’azienda a posizionarsi tra le realtà più importanti nel settore, con un focus particolare sulla qualità dei processi e del servizio a tutela del consumatore.