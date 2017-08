DIGITAL360 Awards: premiati i migliori progetti digitali italiani

Quindici soluzioni hanno vinto il contest organizzato dal Gruppo Digital360 con l’obiettivo di stimolare e promuovere la cultura digitale in Italia.

ChatBot e assistente virtuale in tempo reale, tecnologie di intelligenza artificiale e applicazioni mobile per migliorare l’assistenza medica, analisi dei Big data per assicurazioni auto personalizzate, soluzioni per la gestione di team virtuali nello smart working, software per la dematerializzazione dei contratti di lavoro, autenticazione avanzata per un utilizzo del Cloud più sicuro. Sono alcune delle 15 soluzioni premiate nell’edizione 2017 del Digital360 Awards, il contest organizzato dal Gruppo Digital360 per individuare i migliori progetti di innovazione digitale in ambito business sviluppati da fornitori hi-tech in Italia. Sul podio sono salite Vodafone Italia, Air, MobileIron, RCCS Istituto Auxologico Italiano, Infocert, Arcadia Consulting e SB Italia per i premi di categoria tecnologica; Cloud4Wi, Yoroi, Seen Solution, SERTEA WEB e BaxEnergy Italia per i premi di settore; WebRatio, FightTheStroke e Mon-K Data Protection per la categoria premi speciali. Le aziende vincitrici hanno presentato oggi le loro soluzioni in un evento a Milano aperto al pubblico, alla presenza dei CIO delle più importanti imprese italiane, che hanno fatto parte della giuria che le ha selezionate.

Giunto alla sua seconda edizione, il Digital360 Awards ha l’obiettivo di individuare e premiare i migliori progetti di innovazione digitale in ambito business e generare un meccanismo di condivisione delle esperienze migliori tra imprese, fornitori, startup e istituzioni nei diversi ambiti dell’innovazione digitale. Rivolto a tutti i fornitori hi-tech che hanno sviluppato progetti di innovazione digitale presso aziende private o pubbliche amministrazioni (startup incluse), il contest ha raccolto quest’anno complessivamente 150 candidature. Il comitato di valutazione, costituito da 53 CIO delle principali imprese operanti in Italia, ha selezionato 28 progetti finalisti da cui sono emerse le 15 soluzioni vincitrici che si sono distinte per originalità e innovatività delle idee, benefici concreti apportati e replicabilità del modello: la giuria ha premiato un progetto per ciascuna delle 7 categorie tecnologiche e uno per ciascuno dei 5 settori verticali (Fashion/Retail, Manifatturiero, PA, Telecomunicazioni, Utility/Energia), cui si aggiungono i premi speciali per il miglior progetto di Digital Transformation, per il progetto con il più rilevante impatto sociale e per la startup più innovativa.

“I progetti vincitori dei Digital360 Awards rappresentano esempi di eccellenza nell’uso delle tecnologie digitali in ambito business – spiega Andrea Rangone, Amministratore Delegato del Gruppo Digital360 –. Esempi che intendiamo valorizzare per favorire una contaminazione virtuosa tra le imprese pubbliche e private con lo scopo finale di promuovere la cultura dell’innovazione digitale nel Paese. I finalisti hanno avuto l’opportunità di presentare i progetti direttamente ai CIO delle grandi imprese italiane, che in questo scenario svolgono un ruolo sempre più strategico nello spingere l’innovazione digitale nelle imprese, anche quella proveniente dall’esterno, in una logica di open innovation”.

VINCITORI

Premi di categoria tecnologica:

1. CRM/Big data analytics: Vodafone Italia, Virtual Assistant e ChatBot: Applicativi di Virtual Assistance e ChatBot in grado di fornire agli utenti un supporto personalizzato e in tempo reale. Entrambi si appoggiano su motori di intelligenza artificiale, in grado di elaborare e riprodurre il linguaggio umano.

2. IOT/Big data analytics: Air srl, Soluzione per Connected car: Grazie agli oggetti connessi a Internet e all’elaborazione dei dati raccolti, questa soluzione consente di creare assicurazioni personalizzate basate sull’analisi dei comportamenti di guida.

3. IT architecture, Security, Governance, NGDC, Cloud: MobileIron, App to Cloud Security – Soluzione che permette di autenticare ogni app e device da cui gli utenti accedono ai servizi cloud aziendali, senza dover inserire username e password.

4. Machine learning, AI, realtà aumentata e virtuale: IRCCS Istituto Auxologico Italiano, MediCAVE – La realtà virtuale viene utilizzata da IRCCS Istituto Auxologico Italiano come strumento nel percorso di riabilitazione e cura personalizzata per pazienti che soffrono di differenti tipi di patologie.

5. Mobile business: Infocert, GeoSign – Registrazione degli interventi che gli operatori sanitari svolgono a domicilio dei pazienti, con raccolta della firma grafica su phablet e controfirma del rapporto con firma digitale georeferenziata.

6. Smart working, collaboration: Arcadia Consulting, Gestione di team virtuali – Il Virtual Team Manager, realizzato per il Gruppo Unicredit, permette di mappare, sviluppare e allenare le competenze dei manager che hanno il compito di gestire team virtuali.

7. Soluzioni B2B e gestionali aziendali: SB ITALIA, Manpower On Line – Dematerializzazione dei contratti di lavoro, gestiti in modalità automatica, senza alcun intervento umano, con elevati standard di riservatezza anche da dispositivi mobili.

Premi di settore:

8. Fashion/Retail: Cloud4Wi, Prada Group WI-Fi – Gestione centralizzata del Wi-Fi nei negozi del Gruppo Prada per personalizzare l’esperienza di ogni singolo cliente.

9. Manifatturiero: Yoroi S.r.l., Yoroi con il Gruppo Loccioni per la difesa dei Sistemi SCADA – Gestione della security per linee di produzione di tipologia SCADA del Gruppo Loccioni che consente l’unione di Threat Intelligence e Defense/Incident Response sotto forma di servizio gestito.

10. PA: Seen Solution Srl, PA 4.0, Digitalizzazione a Norma e PA senza Carta di un Ente Multiservizi – Soluzione di Enterprise content e document management fruibile via Web, con annessa conservazione a norma, utilizzabile anche attraverso dispositivi mobile per la Reingegnerizzazione e Digitalizzazione a Norma dei Processi.

11. Telecomunicazioni: SERTEA WEB SRL, TV-PHONE, tecnologia per la sicurezza delle persone – Consente di raggiungere, tramite un telefono di nuova concezione che integra TV e telecomando, qualsiasi persona dotata di televisore. Permette di ricevere dati provenienti da device sanitari da inviare ai server di centri servizi sanitari.

12. Utility/Energy: BaxEnergy Italia srl, Large Scale IoT Monitoring System – Soluzione per il monitoraggio e l’analisi di oltre 1200 impianti di produzione di energie rinnovabili, che ne uniforma l’acquisizione e la modellizzazione dei dati provenienti da sistemi IoT eterogenei, creando un data-hub centrale in una piattaforma mobile oriented.

Premi speciali:

13. Digital Transformation: WebRatio Srl, Semioty – Piattaforma per l’erogazione di servizi, basati su IoT, da parte dei costruttori di prodotti industriali per migliorare la relazione tra azienda e cliente utilizzatore e aumentare la value proposition, abbracciando tutta la filiera del prodotto.

14. Impatto sociale: FightTheStroke, Mirrorable – Piattaforma interattiva che consente un modello unico di terapia riabilitativa a domicilio, appositamente studiato per rispondere alle esigenze dei bambini che hanno subito danni cerebrali in una fase molto precoce della loro vita, con impatti a livello motorio.

15. Startup: Mon-K Data Protection, Secure-K Enterprise Edition – Secure-K è un sistema operativo su chiave USB. Sicuro, cifrato e di facile uso, permette alle aziende di realizzare con efficacia remote working, BYOD, business continuity e molto altro, nel massimo rispetto di policy di sicurezza e GDPR. Con Secure-K la postazione di lavoro diventa flessibile e portabile.