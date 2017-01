Conservazione Sostitutiva, il nuovo servizio di Aruba

Aruba lancia il servizio DocFly – Conservazione Sostitutiva, la soluzione che consente di conservare digitalmente qualsiasi tipo di documento informatico amministrativo o fiscale, garantendo la sua validità legale nel tempo.

Aruba DocFly - Conservazione Sostitutiva

DocFly – Conservazione Sostitutiva è una soluzione ideale per aziende, PMI, liberi professionisti, Enti e quanti interessati ad innovare e digitalizzare i propri processi avvalendosi di un sistema di conservazione sicuro e in linea con la normativa vigente.

A partire da soli € 25,00 all’anno + IVA, DocFly – Conservazione Sostitutiva è acquistabile direttamente online ed offre 1 archivio comprensivo di 1 GB di spazio e 2 classi documentali ampliabili in base alle necessità. Nell’ambito della dematerializzazione documentale e della semplificazione burocratica, la conservazione digitale a norma garantisce, non solo una maggiore efficienza nei processi, ma anche un notevole risparmio in termini di stoccaggio, stampa ed archiviazione, aumentando il livello di sicurezza dell’intero processo di gestione documentale.